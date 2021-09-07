Разработчики из московской студии Mundfish раскрыли новые подробности о шутере Atomic Heart, опубликовав соответствующую информацию в своём Discord-канале. Девелоперы дали понять, насколько сильно в игре проработана система разрушения противников, в каких моментах будет звучать музыка от Мика Гордона и сколько времени заняло утверждение внешности главного героя.

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Итак, если говорить о проработке системы разрушений врагов, то Mundfish «заморочилась» слишком серьёзно. Авторы рассказали, что с каждого боевого робота, который вступит в схватку с главным героем, можно полностью сбить обшивку, но врага это не остановит. По итогу протагониста будет атаковать механический скелет со всеми внутренностями. Можно, к примеру, продырявить робота из автомата, после чего сзади его начнёт подсвечивать яркий источник света, и проходящие сквозь робота объёмные лучи дают понять сколько новых дырок главный герой в нём только что сделал.

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Воспроизведение музыки Мика Гордона может начаться прямо в открытом мире. При этом внешние звуки (сирены, например) не пропадут, а станут частью композиции. Помимо этого, в саундтрек Atomic Heart включат популярные мелодии и песни середины прошлого века, которые «передают позитивный, светлый настрой Советского Союза». Музыка и песни могут также звучать из громкоговорителей и радио.

И пара слов о внешности главного героя — её, как и полагается для большого проекта, утвердили не сразу. Именно поэтому в некоторых роликах протагонист ходит с бородкой, в других — без неё. В финальной версии у героя будет борода, а игрок сможет увидеть происходящее действо не только от первого лица — в Atomic Heart будут катсцены от третьего лица на движке.