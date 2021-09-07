С момента выхода Cyberpunk 2077 не прошло и года, а игра уже «с ног до головы» обросла модификациями самого разного толка. Показать, как может выглядеть современная ролевая игра, если придать ей чуть больше технологичности и современности, вызвались энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams. В своей демонстрации они задействовали свыше 50 (пятидесяти) модификаций при наивысших настройках графики в разрешении 4K.

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Безусловно, для воспроизведения столь «тяжёлого» контента необходим и соответствующий компьютер. Авторы Digital Dreams использовали для этого ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090, процессором AMD Ryzen 9 3900X и 32 Гбайтами оперативной памяти на борту.

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Что касается стандартной версии Cyberpunk 2077, то CD Projekt RED продолжает выпускать для неё обновления и исправлять ошибки. Недавно, например, разработчики выпустили небольшое обновление, решившее проблемы с работой игры на древних процессорах, не поддерживающих инструкции AVX. Сейчас студия также корпит над полноценными версиями Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.