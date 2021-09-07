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Журналисты поделились подробностями кооператива в Far Cry 6

Совсем мелкими, но всё же подробностями.
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Как известно, грядущая Far Cry 6 допускает полностью совместное прохождение с другом/товарищем. Опция достаточно полезная, особенно, учитывая возросшие масштабы игрового мира, однако подробностей того, как в игре будет работать кооператив, от официальных разработчиков пока не поступало. А там, где молчат разработчики, на помощь приходят журналисты-обозреватели. Так, немецкое издание GameStar поделилось небольшой порцией подробностей режима совместного прохождения.

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Из предоставленных журналистами сведений выяснилось, что кооператив в Far Cry 6 работает по привычному принципу — существует разделение на хоста и гостя, и, в идеале, проходить игру следует сразу в совместном режиме с другом, иначе будут возникать проблемы с синхронизацией и необходимостью проходить сюжетные задания заново.

Игроки будут частично привязанными друг к другу — отходить на большое расстояние от товарища не получится, игра просто перенесёт вас обратно. Видимо, с сюжетной точки зрения это обосновывается общими намерениями и целями двух игроков. Набор оружия и снаряжения в кооперативном режиме сохраняется, поэтому если ваш постоянный товарищ по прохождению отсутствует, то вы можете присоединиться в другое «лобби», сохранив всё добытое добро. Игра при этом адаптирует сложность миссий под ваши совместные возможности. Павшего товарища можно «возродить», гибель обоих же ведёт к провалу миссии и необходимости переигровки.

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Релиз Far Cry 6 состоится ровно через месяц — 7 октября — на всех актуальных платформах. Кооперативное прохождение доступно только в рамках платформ одного семейства.

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