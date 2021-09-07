Две недели осталось до выхода Kena Bridge of Spirits в волшебном мире с очаровательными зверушками. Проект ещё до релиза обрёл немало фанатов, что хоть и странно, но ожидаемо, поэтому игроки выразили надежду на то, что одной частью он не ограничится. Естественно, в конечном счёте всё будет зависеть исключительно от разработчиков, а вот они пока уверенно прокомментировать возможность выпуска продолжения Kena Bridge of Spirits не могут.

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Как поясняют основатели студии Ember Labs Майк и Джош Гриры, они пока не приняли решение касательно прямого продолжения Kena Bridge of Spirits. С одной стороны, им хотелось бы реализовать проект уже в новой франшизе, с другой, мир Kena Bridge of Spirits богат на возможности дополнительного повествования, и просто так бросать его они также не хотят.

По словам Джоша Грира, развитие вселенной Kena Bridge of Spirits, как вариант, может происходить в линейном формате — например, посредством выпуска телевизионных шоу или фильмов, как это становится модным последнее время.

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Kena Bridge of Spirits выйдет 21 сентября на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5.