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Создатель God of War уверен, что грядущий анонс новой игры для PlayStation обрадует геймеров

А мы вот что-то сильно в этом сомневаемся, вспоминая последние презентации игрового подразделения Sony.
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Дэвид Яффе, создатель God of War, хоть и давно не работает в Sony, но связи с сотрудниками и разработчиками во внутренних студиях у него остались. И вот, опираясь на данные связи, Яффе в своём Twitter сообщил, что в стенах внутренних студий Sony готовится некий проект, от которого мы, дословно, «потеряем голову».

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Что это конкретно за проект, Яффе, естественно, не знает, и даже если бы знал, то вряд ли так просто поделился его подробностями в своём Twitter. Геймдизайнеру неизвестен даже приблизительный срок анонса, да и в целом всё может быть искажено через призму восприятия Яффе.

Скорее всего, если что-то серьёзное и запланировано к анонсу, то узнаем мы об этом 9 сентября в рамках мероприятия PlayStation Showcase. Играть в гадалок в конкретном случае полностью бессмысленно, поскольку, принимая во внимание текущее положение Яффе, намекать он может на что угодно.

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