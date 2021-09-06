Компания CD Projekt RED выпустила важное обновление для Cyberpunk 2077, которое исправляет ошибку, связанную с поддержкой старых процессоров без поддержки AVX. До настоящего момента клиент игры мог «вылетать» на системах с такими процессорами, теперь с этим проблем нет.

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Сами разработчики называют это обновление дежурным хотфиксом — то есть, оно правит только момент с AVX, ничего более. Порядковый индекс текущей версии игры не менялся, он остался 1.3.

Патч 1.3 вышел в середине прошлого месяца, он исправил множество технических ошибок, «пофиксил» неработающие моменты в квестах и добавил два бесплатных DLC. Подробнее об этом можно почитать в соответствующей заметке.