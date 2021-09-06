Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Озлобленный заяц с механическим кулаком — в релизном трейлере F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Не злите «ушастика»!
2
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

Необычный экшен (метроидвания) F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, в котором заяц здорово машет огромным механическим кулаком, в скором времени поступит в продажу. Разработчики проекта решили напомнить о скором релизе с помощью эффектного трейлера.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В центре сюжета F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — Город Факелов. Когда-то там жили животные, но Легион Машин захватил Город и превратил его в колонию. Главного героя зовут Рэйтон, ветеран войны сопротивления. Боевой заяц отошёл от дел, но в один день его друга арестовали и ушастику пришлось восстановить свой механический кулак чтобы отправиться вершить правосудие.

реклама

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch выйдет сначала на PlayStation, это случится уже завтра, 7 сентября. Проект также должен появиться в продаже в Steam, у него там есть своя страничка, но даты релиза пока нет. Кстати, первые оценки у этого проекта уже есть. На агрегаторе рецензий Metacritic у F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch уже набралось 83% рейтинга на основании 9 рецензий.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fist forged in shadow torch
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Озлобленный заяц с механическим кулаком — в релизном трейлере F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
2
Atom RPG Trudograd выйдет из раннего доступа уже через неделю
1
Авторы Vampire The Masquerade — Bloodhunt скорректировали системные требования игры в сторону снижения
1
Microsoft может купить издателя Grand Theft Auto за $18 миллиардов — так утверждает инсайдер
14
Режим туров и череда обновлений: Ubisoft рассказала, что ждёт Assassin’s Creed Valhalla в ближайшие месяцы
1
Инсайдер: Sony готовит анонс новой игры серии Infamous
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
63
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
31
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
104
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
31
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
15
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
6

Сейчас обсуждают

Denis Denisov
16:00
Первый раз слышу)
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
Konstantin Slepuhov
15:59
У вас MBA не той системы)) все уходят от децентрализации. Нахер содержать большие дата центры, когда есть chia? И вся суть сети в ее независимости.
Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
Denis Denisov
15:58
Акуели..все в Америку покупать за 300 , или высадка бандеролью , лайфхак
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
sop18
15:57
Ай...яй...яй Пирамидка подкосилась...никогда такого не было и вот опять)))
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
Slabachok
15:56
А я и не узнавал, у кого узнавать-то у тебя или вон у того слащавого оффтопера?) Размышления вслух, но двоих тригеррнул. No bad
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
sop18
15:55
Маразм крепчал.Толерантность уже и в фентези пробралась.))) Осталось еще орков небинарных завести, всяких трансформеров))).
Из английской версии World of Warcraft удалили агрессивное упоминание цвета кожи орков
Slabachok
15:54
А вам и не надо понимать, толку же от ваших сообщений 0 =) Кстати да, ещё весной была 1070, сейчас же 6700xt+3080 ти работают вместе, мои лапочки. Отбивают свою стоимость 😌
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
MriS
15:54
Наоборот должно дешевле быть, чипов же больше на пластине будет.
За кремниевые пластины с 3-нм изделиями TSMC будет просить почти в два раза больше
Александр Воронков
15:53
Битва легенд! Занимательный материал, наверное. Но я не читал.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
Manager
15:53
Xм. Учту в следующем обзоре. У меня практически комбо наберётся.
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем