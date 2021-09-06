Необычный экшен (метроидвания) F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, в котором заяц здорово машет огромным механическим кулаком, в скором времени поступит в продажу. Разработчики проекта решили напомнить о скором релизе с помощью эффектного трейлера.

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В центре сюжета F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — Город Факелов. Когда-то там жили животные, но Легион Машин захватил Город и превратил его в колонию. Главного героя зовут Рэйтон, ветеран войны сопротивления. Боевой заяц отошёл от дел, но в один день его друга арестовали и ушастику пришлось восстановить свой механический кулак чтобы отправиться вершить правосудие.

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F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch выйдет сначала на PlayStation, это случится уже завтра, 7 сентября. Проект также должен появиться в продаже в Steam, у него там есть своя страничка, но даты релиза пока нет. Кстати, первые оценки у этого проекта уже есть. На агрегаторе рецензий Metacritic у F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch уже набралось 83% рейтинга на основании 9 рецензий.