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Atom RPG Trudograd выйдет из раннего доступа уже через неделю

Продержали его в нём не так долго, как могли бы.
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В мае прошлого года Atom RPG получила дополнение-расширение «Трудоград», которое продолжало сюжет оригинальной игры. Что ж, слишком долго ждать завершения работ над аддоном не пришлось, и вчера вечером разработчики проекта сообщили о том, что «Трудоград» выйдет из раннего доступа уже на следующей неделе — 13 сентября.

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Оставшееся время разработчики потратят на выявление и искоренение ошибок, проверку совместимости с различными конфигурациями компьютеров и начнут подготавливать почву под дальнейшие наработки.

Стоит отметить, что за время пребывания в раннем доступе «Трудоград» разросся до масштабов полноценной отдельной игры-сиквела, и разработчики поблагодарили фанатов — ведь это стало возможным именно благодаря им.

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Что касается оригинальной Atom RPG, то её релиз состоялся в конце 2018 года, и большинство изданий описывали её как отечественную духовную наследницу Fallout и Wasteland. Оригинал заслужил 89-процентный пользовательский рейтинг в Steam, а «Трудоград» — 90-процентный.

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