У нас на очереди новая порция слухов, касающаяся высокой покупательской активности Microsoft. Игровое подразделение редмондцев довольно активно скупало студии разных размеров и важности, но в последнее время о новых сделках ничего не было слышно. Так вот, если верить журналистам испанского игрового портала SomosXbox, то в данный момент Microsoft ведёт переговоры о покупке крупного издательства Take-Two Interactive. Ему, между прочим, принадлежат права на игровые серии GTA, Bioshock и Borderlands. Ну и на многие другие, рангом поменьше.

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Одним из инсайдеров, «сливших» такую интригующую информацию, стал некто Джез Корден. В свежем выпуске подкаста The Xbox Two он рассказал, что несколько месяцев назад узнал о переговорах от нескольких проверенных источников. Корден дал понять, что за прошедшее время всё могло измениться и реальных доказательств идущих переговоров у него нет.

На портале SomosXbox также упоминается «цена вопроса» — 18 миллиардов долларов. Сумма может показаться большой, но здесь можно вспомнить о том, что совсем недавно Microsoft рассматривала возможность покупки TikTok за 50 миллиардов, поэтому деньги «на карманные расходы» у игрового подразделения редмондцев есть.

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Опять же, не будем забывать, что это только слухи и в реальности дела могут обстоять совершенно иным способам.