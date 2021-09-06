Режим туров и череда обновлений: Ubisoft рассказала, что ждёт Assassin’s Creed Valhalla в ближайшие месяцы
Как известно, Assassin’s Creed Valhalla держит лидерство среди игр серии в плане продолжительности своей контентной поддержки. Что ж, Ubisoft решила закрепить данный статус и на днях рассказала, что ждёт «Вальгаллу» в ближайшие месяцы — до конца календарной осени.
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Итак, первым делом, уже завтра, 7 сентября, игра получит обновление 1.3.1 и набор речных набегов. В состав обновления, как недвусмысленно намекает Ubisoft, войдут три карты для речных набегов, «кошмарный» уровень сложности, три новых способности для Эйвора, а также новое оружие и экипировка.
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На осень (пока без конкретики) запланирован релиз обновления 1.3.2, а также бесплатного расширения Discovery Tour: Viking Age, которое позволит игрокам лучше изучить эпоху викингов и их завоеваний. Вообще, режим интерактивных туров в последних играх серии Assassin’s Creed пользуется большой популярностью и действительно помогает залатать пробелы в знаниях истории соответствующих эпох.
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