Учитывая современные цены на AAA-игры, особенно, в российском регионе, где они уже при переводе в доллары почти сравнялись с американским регионом, вопрос количества контента в этих самых играх стоит как никогда остро. В конце концов, мало кому хочется отдавать минимум 3 500 рублей за «стрелялку» на один вечер. В случае с новой God of War, к которой пока неофициально прикрепляют подзаголовок Ragnarok, данной проблемы не будет.

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На днях геймдизайнер оригинальной God of War Дэвид Яффе в своём официальном подкасте сообщил, что из надёжных источников ему известно, что в новую игру серии заложено контента примерно на 40 часов прохождения. К сожалению, Яффе не знает, идёт речь только о главной сюжетной линии, о прохождении со всеми сторонними заданиями или же вовсе прохождении на добычу всех трофеев. Рискнём предположить, что речь всё же идёт о втором варианте (для первого слишком долго, для третьего — мало).

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Напомним, что новую God of War официально отложили до следующего года. Надеемся, что что-нибудь новенькое о данном проекте расскажут в этот четверг, 9 сентября, в рамках крупного мероприятия PlayStation Showcase.