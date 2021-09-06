Разработчики Escape from Tarkov продолжают стабильно развивать и обновлять своё творение. Давненько от них не было новостей, и вот, на выходных представители студии порадовали геймеров и опубликовали список изменений и нововведений, над которыми сейчас вовсю трудится студия.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, в ближайшем обновлении под номером 12.11.5 нас ждут исправления ошибок и улучшение оптимизации проекта. Следом разработчики обеспечат игре переход на обновлённый движок Unity 2019 и внедрят поддержку «умного» сглаживания DLSS.

Обновление 12.12.0 добавит в Escape from Tarkov новую локацию «Маяк», внедрит ежедневные задания, систему инерции, голосовой чат, новые виды оружия и прочее. Продолжат улучшать удобство игрового процесса, выпускать промежуточные обновления с исправлениями ошибок и улучшениями графики.

реклама

Наконец, Escape from Tarkov ждут три новых модуля античитерской системы, которые позволят античиту быстрее реагировать на жуликов и предпринимать в их отношении соответствующие действия. Также готовятся различные внутриигровые события («ивенты») и проводится подготовка к другим мероприятиям.