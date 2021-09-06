Авторы Escape from Tarkov поделились планами на ближайшие месяцы: новая локация, обновление движка, DLSS и улучшение античита
Разработчики Escape from Tarkov продолжают стабильно развивать и обновлять своё творение. Давненько от них не было новостей, и вот, на выходных представители студии порадовали геймеров и опубликовали список изменений и нововведений, над которыми сейчас вовсю трудится студия.
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Итак, в ближайшем обновлении под номером 12.11.5 нас ждут исправления ошибок и улучшение оптимизации проекта. Следом разработчики обеспечат игре переход на обновлённый движок Unity 2019 и внедрят поддержку «умного» сглаживания DLSS.
Обновление 12.12.0 добавит в Escape from Tarkov новую локацию «Маяк», внедрит ежедневные задания, систему инерции, голосовой чат, новые виды оружия и прочее. Продолжат улучшать удобство игрового процесса, выпускать промежуточные обновления с исправлениями ошибок и улучшениями графики.
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Наконец, Escape from Tarkov ждут три новых модуля античитерской системы, которые позволят античиту быстрее реагировать на жуликов и предпринимать в их отношении соответствующие действия. Также готовятся различные внутриигровые события («ивенты») и проводится подготовка к другим мероприятиям.
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