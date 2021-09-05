Valve точно в срок порадовала любителей статистики, и опубликовала традиционный список лидеров недельного чарта продаж. На этой неделе в плане продаж в Steam произошло несколько неожиданных событий, поэтому чарт получился достаточно интересным: разнообразным и почти без завсегдатаев.

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На первом месте по продажам по итогам уходящей недели в Steam оказалась Battlefield V. Объясняется это предельно просто: 90-процентная скидка и временный бесплатный доступ. Со второго места стартовала отечественная игра Pathfinder Wrath of the Righteous — сиквел Pathfinder Kingmaker. О том, что данный проект претендует на лидирующие позиции в чарте, стало очевидно ещё в середине недели, когда новинка значительно опередила свою предшественницу по «онлайну». На третьем месте — китайская королевская битва Naraka Bladepoint.

Но не будем продолжать толочь воду в ступе и перейдём к перечню десятки самых продаваемых товаров в Steam на уходящей неделе: