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Отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous стартовала со второго места в недельном чарте продаж в Steam

На первом, что удивительно даже при учёте скидки, Battlefield V.
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Valve точно в срок порадовала любителей статистики, и опубликовала традиционный список лидеров недельного чарта продаж. На этой неделе в плане продаж в Steam произошло несколько неожиданных событий, поэтому чарт получился достаточно интересным: разнообразным и почти без завсегдатаев.

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На первом месте по продажам по итогам уходящей недели в Steam оказалась Battlefield V. Объясняется это предельно просто: 90-процентная скидка и временный бесплатный доступ. Со второго места стартовала отечественная игра Pathfinder Wrath of the Righteous — сиквел Pathfinder Kingmaker. О том, что данный проект претендует на лидирующие позиции в чарте, стало очевидно ещё в середине недели, когда новинка значительно опередила свою предшественницу по «онлайну». На третьем месте — китайская королевская битва Naraka Bladepoint.

Но не будем продолжать толочь воду в ступе и перейдём к перечню десятки самых продаваемых товаров в Steam на уходящей неделе:

  • Battlefield V;
  • Pathfinder Wrath of the Righteous;
  • Naraka Bladepoint;
  • Pathfinder Wrath of the Righteous (предзаказ);
  • Destiny 2 The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle;
  • Valve Index VR Kit;
  • Aliens Fireteam Elite;
  • Tales of Arise;
  • No Man’s Sky;
  • Phasmophobia.
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Отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous стартовала со второго места в недельном чарте продаж в Steam
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