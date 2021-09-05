15 минут геймплея хоррора The Dark Pictures: House of Ashes: американские солдаты столкнулись с таинственной силой в шумерском храме
Разработчики из Supermassive Games совместно с Namco Entertainment показали новый геймплейный ролик хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В представленном видео запечатлены первые 15 минут проекта, действие которого происходит во время войны в Ираке.
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Релиз The Dark: Pictures: House of Ashes запланирован на 22 октября текущего года на PC и консолях.
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