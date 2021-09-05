Разработчики из Supermassive Games совместно с Namco Entertainment показали новый геймплейный ролик хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В представленном видео запечатлены первые 15 минут проекта, действие которого происходит во время войны в Ираке.

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,p>В центре действия — отряд американских военных, которые отправились на штурм некоего военного склада. В скором времени солдаты понимают, что попали в древний шумерский храм. Разумеется, там обитает что-то непонятное, ведь это хоррор. Враг тут вышел максимально мерзкий — передвигающийся на четырёх конечностях, злобно орущий и быстро бегающий.

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Релиз The Dark: Pictures: House of Ashes запланирован на 22 октября текущего года на PC и консолях.