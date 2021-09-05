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15 минут геймплея хоррора The Dark Pictures: House of Ashes: американские солдаты столкнулись с таинственной силой в шумерском храме

Не нужно было вторгаться в шумерский храм.
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Разработчики из Supermassive Games совместно с Namco Entertainment показали новый геймплейный ролик хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В представленном видео запечатлены первые 15 минут проекта, действие которого происходит во время войны в Ираке.

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,p>В центре действия — отряд американских военных, которые отправились на штурм некоего военного склада. В скором времени солдаты понимают, что попали в древний шумерский храм. Разумеется, там обитает что-то непонятное, ведь это хоррор. Враг тут вышел максимально мерзкий — передвигающийся на четырёх конечностях, злобно орущий и быстро бегающий.
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Релиз The Dark: Pictures: House of Ashes запланирован на 22 октября текущего года на PC и консолях.

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Evgeniy Som
15:30
Потому что дурачок, когда читаешь надо включать мозги. Эта видюха отбраковка от проф карты и чтобы она появилась ты не поверишь надо производить проф карты а бракованные чипы пускать на майнинг едишин...
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REY_B_
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NVIDIA готовит видеокарту для майнеров CMP 170HX, равную по скорости хешрейта 2хGeForce RTX 3080
Эдуард
15:27
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REY_B_
15:26
Вообще-то, разработчики АСИКов появились с лёгкостью. А это конкурент ПК, по крайней мере в майнинге. Смартфоны бурненько так развиваются. Интернет у х86 уже отжали. Чипы для периферии, вообще лавина.
Intel рассчитывает на собственный «эффект Zen» с будущими архитектурами
Виктор Викторович
15:26
К сожалению все было наоборот. У меня была амудятина в лице 2200xp, но с geforce 4 ti 4200 на 128 / 128, когда у кореша с группы стоял пень на 2.8, который разрывал и не фризил на уровне моей мочи.
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Lamerusha Lat
15:24
Чего там правильного? 3060 всего на 1/4 мощнее 1080 Ti. Да, меньше жрёт. Да, лучи. А стоят ли они той суммы, которую за них просят. Не думаю.
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ev_rus
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Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
REY_B_
15:18
Всё известно. - Финансовый рынок пирамид, определяют глобальные тренды. А они развиваются у всех на виду. И конец имеют совершенно предсказуемый. Я, например, ещё в 2018 году ванговал, что в марте 20...
NVIDIA готовит видеокарту для майнеров CMP 170HX, равную по скорости хешрейта 2хGeForce RTX 3080
Артем Остапенко
15:18
"Выход годных кристаллов по 7-нм технологии достаточно высок, поэтому экономически AMD выгоднее продавать более дорогие Radeon RX 6600 XT." Действительно,зачем выпускать видеокарты для народа. Лучше к...
Radeon RX 6600 может задержаться до октября
ev_rus
15:12
Плюс минус 5 кадров ничего не решает. Пост мой прочитай. Внимательно. У 3060 удобно и будущее, хорошая лучевая и dlss производительность при нормальном энергопотреблении и тепловыделении. У 1080Ти же ...
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