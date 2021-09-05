Дополнение Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator отложили до конца следующей весны
В середине ноября этого года Microsoft Flight Simulator должен был пополниться новым контентом в лице аддона Top Gun Maverick, релиз которого собирались приурочить к премьере одноимённого фильма. Премьеру картины перенесли, ну а вместе с ней было решено отложить и выпуск соответствующего дополнения к авиасиму. Как и кинофильм, дополнение теперь выйдет 27 мая следующего года.
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Впрочем, жизнь Microsoft Flight Simulator на этом не заканчивается. Игра продолжает регулярно получать обновления мира, которые разработчики разделили по странам, так что по уровню реалистичности и технологичности перед нами лучший представитель жанра.
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