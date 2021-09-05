Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
Через пару месяцев любители игр будут вспоминать, как десять лет назад они впервые запустили The Elder Scrolls V Skyrim и очнулись в повозке с приговорёнными к казни бунтовщиками. К сожалению, даже на момент своего релиза уровень графического исполнения «Скайрима» оставлял, мягко говоря, желать лучшего, поэтому игра довольно быстро обросла целой армией моддеров, выпускающих для неё не только контентные модификации, но и полноценные ретекстуры, решейдеры и даже целые моды на освещение.
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Происходит это и по сей день. В частности, энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams опубликовали видеоролик с демонстрацией The Elder Scrolls V Skyrim с 1 200 установленными модификациями самого разного масштаба и содержания, включая своеобразную реализацию трассировки лучей.
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Для придания «Скайриму» данного внешнего вида моддеры использовали сборник модификаций Elysium, ознакомиться с содержимым которого можно вот по этой ссылке. Там же и инструкция по установке, и сравнительные скриншоты.
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