Через пару месяцев любители игр будут вспоминать, как десять лет назад они впервые запустили The Elder Scrolls V Skyrim и очнулись в повозке с приговорёнными к казни бунтовщиками. К сожалению, даже на момент своего релиза уровень графического исполнения «Скайрима» оставлял, мягко говоря, желать лучшего, поэтому игра довольно быстро обросла целой армией моддеров, выпускающих для неё не только контентные модификации, но и полноценные ретекстуры, решейдеры и даже целые моды на освещение.

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Происходит это и по сей день. В частности, энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams опубликовали видеоролик с демонстрацией The Elder Scrolls V Skyrim с 1 200 установленными модификациями самого разного масштаба и содержания, включая своеобразную реализацию трассировки лучей.

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Для придания «Скайриму» данного внешнего вида моддеры использовали сборник модификаций Elysium, ознакомиться с содержимым которого можно вот по этой ссылке. Там же и инструкция по установке, и сравнительные скриншоты.