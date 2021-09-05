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Sony всё-таки разрешит бесплатно обновить PS4-версии Horizon Forbidden West до PS5-версий

Наглость Sony вызвала скандал, и та поступила правильно и пошла на попятную.
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Несколько дней назад стартовал приём предварительных заказов на Horizon Forbidden West. Сиквел популярной Horizon Zero Dawn создаётся для PlayStation как прошлого, так и текущего поколений, однако привычной в современной игровой индустрии практики, когда владельцы «пастгенной» версии игры имеют право на бесплатное обновление до версии «некстгенной», в данном случае избежали — обновление с PS4 до PS5 влилось бы в дополнительную 10-долларовую «копеечку».

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В Сети разразился настоящий скандал, особенно, вспоминая тот факт, что Sony ещё в прошлом году обещала переходящим с PS4 на PS5 игрокам бесплатное обновление грядущей Horizon Forbidden West. Недовольство игроков добралось до высшего руководства PlayStation в лице Джима Райана, и тот признал, что компания допустила оплошность. Все покупатели Horizon Forbidden West для PlayStation 4 получат возможность бесплатного обновления до версии для PlayStation 5.

До релиза Horizon Forbidden West, впрочем, нужно ещё дожить в добром здравии — он запланирован на 18 февраля. А там уж как повезёт — релизы игр в наше неспокойное время переносят столь часто, что это уже перестало вызывать удивление и недовольство.

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ну так или иначе пс4-версия она для двух консолей(причём полноценные версии), а пс5-версия соответственно только на одну.
Sony всё-таки разрешит бесплатно обновить PS4-версии Horizon Forbidden West до PS5-версий
_db_
14:02
Графика вторична. Понятно что при 320х240 на экране ничего не будет понятно в игре ))) Хотя как-то же люди играли в старые игры в MS-DOS ?
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