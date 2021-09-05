Sony всё-таки разрешит бесплатно обновить PS4-версии Horizon Forbidden West до PS5-версий
Несколько дней назад стартовал приём предварительных заказов на Horizon Forbidden West. Сиквел популярной Horizon Zero Dawn создаётся для PlayStation как прошлого, так и текущего поколений, однако привычной в современной игровой индустрии практики, когда владельцы «пастгенной» версии игры имеют право на бесплатное обновление до версии «некстгенной», в данном случае избежали — обновление с PS4 до PS5 влилось бы в дополнительную 10-долларовую «копеечку».
реклама
В Сети разразился настоящий скандал, особенно, вспоминая тот факт, что Sony ещё в прошлом году обещала переходящим с PS4 на PS5 игрокам бесплатное обновление грядущей Horizon Forbidden West. Недовольство игроков добралось до высшего руководства PlayStation в лице Джима Райана, и тот признал, что компания допустила оплошность. Все покупатели Horizon Forbidden West для PlayStation 4 получат возможность бесплатного обновления до версии для PlayStation 5.
До релиза Horizon Forbidden West, впрочем, нужно ещё дожить в добром здравии — он запланирован на 18 февраля. А там уж как повезёт — релизы игр в наше неспокойное время переносят столь часто, что это уже перестало вызывать удивление и недовольство.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила