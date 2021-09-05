Несколько дней назад стартовал приём предварительных заказов на Horizon Forbidden West. Сиквел популярной Horizon Zero Dawn создаётся для PlayStation как прошлого, так и текущего поколений, однако привычной в современной игровой индустрии практики, когда владельцы «пастгенной» версии игры имеют право на бесплатное обновление до версии «некстгенной», в данном случае избежали — обновление с PS4 до PS5 влилось бы в дополнительную 10-долларовую «копеечку».

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

В Сети разразился настоящий скандал, особенно, вспоминая тот факт, что Sony ещё в прошлом году обещала переходящим с PS4 на PS5 игрокам бесплатное обновление грядущей Horizon Forbidden West. Недовольство игроков добралось до высшего руководства PlayStation в лице Джима Райана, и тот признал, что компания допустила оплошность. Все покупатели Horizon Forbidden West для PlayStation 4 получат возможность бесплатного обновления до версии для PlayStation 5.

До релиза Horizon Forbidden West, впрочем, нужно ещё дожить в добром здравии — он запланирован на 18 февраля. А там уж как повезёт — релизы игр в наше неспокойное время переносят столь часто, что это уже перестало вызывать удивление и недовольство.