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Строим электростанции и проводим ЛЭП в трейлере стратегии Power to the People

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Не секрет, что для того чтобы оказаться в начале—середине XIX века, вовсе не обязательно изобретать машину времени. Достаточно «дёрнуть рубильник», обесточив крупный район или даже целый небольшой город, и вот — вы без света, компьютера, связи и простейших благ цивилизации вроде того же водопровода. Экономическая стратегия Power to the People (не путать с одноимённой песней Джона Леннона, там всё равно «немного» про другую Power) призвана продемонстрировать, насколько важным элементом современной цивилизации является её стабильное энергоснабжение.

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В Power to the People на нашу долю выпадает строительство электростанций и подведение их мощностей к потребителям — городам и производствам. В зависимости от технического прогресса и конкретных предпочтений, за выработку энергии могут отвечать как стандартные тепловые электростанции, так и «экзотика» в лице солнечных панелей, коллекторов. При желании можно заняться и ядерной энергетикой, но это уже удел избранных.

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Помимо строительства станций и линий электропередач, всё это добро необходимо обслуживать, иначе аварий и серьёзных убытков не избежать. Релиз Power to the People запланирован на 8 февраля следующего года.

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