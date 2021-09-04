Матчи Overwatch League нового сезона будут проходить в ранней версии Overwatch 2, старт лиги намечен на апрель 2022-го года
Журналисты издания The Washington Post взяли интервью у представителей Overwatch League, в рамках которого выяснилась очень интересная информация насчёт правил проведения следующего сезона. Оказывается, матчи Overwatch League с сезона 2022 года планируют проводить в «ранней сборке» второй части. Вице-президент турнира Джон Спектор дополнительно сообщил в своём Twitter, что новый сезон лиги стартует в апреле 2022-го года.
реклама
Информацию издания The Washington Post положительно восприняли команды OWL. Они убеждены, что проведение матчей даже в «ранней сборке» Overwatch 2 положительно скажется на популярности шутера и сможет привлечь в проект новых игроков. Что тут скрывать, грядущий сиквел воспринимается командами и простыми пользователями как последняя надежда Blizzard на полную перезагрузку лиги.
реклама
I've seen a lot of speculation regarding a 2022 start date for OWL. We can confirm that our plan is to begin next season in April 2022. We will share more details about 2022 roster construction timelines soon and more info generally on our 2022 season as we get closer to April.— Jon Spector (@Spex_J) September 3, 2021
Даты релиза у Overwatch 2 пока нет, но некоторые инсайдеры утверждают, что это может случиться до лета 2022 года.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила