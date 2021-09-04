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Матчи Overwatch League нового сезона будут проходить в ранней версии Overwatch 2, старт лиги намечен на апрель 2022-го года

Неужели релиз второй части не за горами?
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Журналисты издания The Washington Post взяли интервью у представителей Overwatch League, в рамках которого выяснилась очень интересная информация насчёт правил проведения следующего сезона. Оказывается, матчи Overwatch League с сезона 2022 года планируют проводить в «ранней сборке» второй части. Вице-президент турнира Джон Спектор дополнительно сообщил в своём Twitter, что новый сезон лиги стартует в апреле 2022-го года.

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Информацию издания The Washington Post положительно восприняли команды OWL. Они убеждены, что проведение матчей даже в «ранней сборке» Overwatch 2 положительно скажется на популярности шутера и сможет привлечь в проект новых игроков. Что тут скрывать, грядущий сиквел воспринимается командами и простыми пользователями как последняя надежда Blizzard на полную перезагрузку лиги.

Даты релиза у Overwatch 2 пока нет, но некоторые инсайдеры утверждают, что это может случиться до лета 2022 года.

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