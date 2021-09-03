На днях Firaxis Games устроила премьеру игрового процесса своего нового тактического проекта Midnight Suns во вселенной Marvel. После просмотра геймплея, где, в частности, была замечена система карточек, многие игроки справедливо начали переживать, дескать, перед нами ещё один «донатный» проект, где разработчики будут продавать мощные способности, не говоря уже о косметическом контенте, за деньги. Но в реальности всё в корне не так, о чём представители Firaxis рассказали в беседе с журналистами издания NME.

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По словам творческого руководителя проекта Джейка Соломона, Midnight Suns — в первую очередь одиночный проект, поэтому никаких микротранзакций в него не заложено в принципе.

Кроме того, Соломон уточнил, что Midnight Suns — полноценный релиз, из которого ничего не «вырезано», и планов на дополнительный контент в его отношении у коллектива нет. Выход Midnight Suns запланирован на март следующего года.