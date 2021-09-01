Ровно неделю назад авторы XCOM и Sid Meier’s Civilization из Firaxis Games представили вниманию общественности свой новый проект — тактическую ролевую игру Midnight Suns во вселенной Marvel. Премьеру непосредственно игрового процесса обещали устроить первого сентября, и вот, первый ознакомительный видеоролик готов. Фанаты творчества Firaxis пока их новое творение не оценили, и, посмотрев ролик, вы поймёте, почему.

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В Midnight Suns мы будем играть за Охотника — нового супергероя, которого Firaxis совместно с Marvel создала специально для игры. Высшая цель игры — победа над Лилит, матерью демонов. В достижении этой цели Охотнику будут помогать другие супергерои Marvel, включая Росомаху, Призрачного гонщика, Капитана Америку и прочих. На каждое задание нужно брать с собой разных супергероев, поскольку от набора их способностей будет зависеть успех или провал операции. В общем, XCOM «на максималках» и в супергеройском сеттинге.

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Релиз назначен на март следующего года на всех актуальных платформах, в том числе даже на Nintendo Switch.