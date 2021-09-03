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Финальный трейлер Death Stranding Director’s Cut, отредактированный самим Хидео Кодзимой, выйдет 8 сентября

Анонс трейлера? Почему бы и нет.
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Студия Kojima Productions определилась с датой выхода финального трейлера Death Stranding Director’s Cut — расширенного издания «симулятора курьера», про которое мы в подробностях писали здесь. Ролик должен появиться на канале YouTube студии уже 8 сентября в 10:00 по московскому времени. Занимательный момент заключается в том, что его редактурой занимался сам Хидео Кодзима.

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Релиз Death Stranding Director’s Cut намечен на 24 сентября, только на Playstation 5. Разработчики в момент анонса дали понять, что эта версия адаптирована под мощности новой консоли и использует возможности контроллера DualSense. Владельцам PlayStation 4, которые прикупили Death Stranding когда-то раньше, предлагают оформить платный апгрейд — сумма небольшая, но получить «режиссёрскую» версию бесплатно не выйдет.

Кстати, владельцы PC, которые давно хотели опробовать Death Stranding, могут обратить внимание на распродажу в Steam, которую устроил издатель 505 Games. Там проект прямо сейчас доступен за 1399 рублей (это уже с учётом скидки 60%).

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