Студия Kojima Productions определилась с датой выхода финального трейлера Death Stranding Director’s Cut — расширенного издания «симулятора курьера», про которое мы в подробностях писали здесь. Ролик должен появиться на канале YouTube студии уже 8 сентября в 10:00 по московскому времени. Занимательный момент заключается в том, что его редактурой занимался сам Хидео Кодзима.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Релиз Death Stranding Director’s Cut намечен на 24 сентября, только на Playstation 5. Разработчики в момент анонса дали понять, что эта версия адаптирована под мощности новой консоли и использует возможности контроллера DualSense. Владельцам PlayStation 4, которые прикупили Death Stranding когда-то раньше, предлагают оформить платный апгрейд — сумма небольшая, но получить «режиссёрскую» версию бесплатно не выйдет.

реклама Wednesday, September 8th, tune in to watch the "FINAL TRAILER" for DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT. You won’t want to miss it!

Airs on the KJP YouTube channel, Wednesday at 4PM/JST, 8AM/BST, 12AM/PST.https://t.co/PJQ6iBxsqj#DeathStranding pic.twitter.com/GYxu1IvbgK — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 3, 2021

Кстати, владельцы PC, которые давно хотели опробовать Death Stranding, могут обратить внимание на распродажу в Steam, которую устроил издатель 505 Games. Там проект прямо сейчас доступен за 1399 рублей (это уже с учётом скидки 60%).