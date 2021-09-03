В Steam проходит распродажа издательства 505 Games — Death Stranding, Control и Ghostrunner со скидками в 60 %
Любители видеоигр знают, что многие PC-версии популярных проектов издаются при посредничестве компании 505 Games. В этом году 505 Games отмечает своё 15-летие, и по такому случаю решила провести соответствующую тематическую распродажу в Steam, в рамках которой с большими скидками можно приобрести несколько достойнейших игр, среди которых, например, Death Stranding и Control.
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Не будем долго толочь воду в ступе и сразу перечислим наиболее (субъективно) интересные предложения:
- Death Stranding за 1 399 рублей (скидка 60 %);
- Control Ultimate Edition за 639 рублей (скидка 60 %);
- Ghostrunner за 599 рублей (скидка 60 %);
- Assetto Corsa Competizione за 639 рублей (скидка 60 %).
Распродажа продлится до 6 сентября включительно, так что время на принятие решения ещё предостаточно.
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Стоит напомнить, что сейчас студия Хидео Кодзимы вовсю готовится к выпуску Death Stranding Director’s Cut с новыми геймплейными функциями и заданиями. Пока что запуск «режиссёрской» версии данного проекта назначен только на PlayStation 4 и PlayStation 5, без PC. Надеемся, это временно — как и в случае с оригинальной Death Stranding. Релиз улучшенной версии — 24 сентября.
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