Любители видеоигр знают, что многие PC-версии популярных проектов издаются при посредничестве компании 505 Games. В этом году 505 Games отмечает своё 15-летие, и по такому случаю решила провести соответствующую тематическую распродажу в Steam, в рамках которой с большими скидками можно приобрести несколько достойнейших игр, среди которых, например, Death Stranding и Control.

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Не будем долго толочь воду в ступе и сразу перечислим наиболее (субъективно) интересные предложения:

Death Stranding за 1 399 рублей (скидка 60 %);

Control Ultimate Edition за 639 рублей (скидка 60 %);

Ghostrunner за 599 рублей (скидка 60 %);

Assetto Corsa Competizione за 639 рублей (скидка 60 %).

Распродажа продлится до 6 сентября включительно, так что время на принятие решения ещё предостаточно.

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Стоит напомнить, что сейчас студия Хидео Кодзимы вовсю готовится к выпуску Death Stranding Director’s Cut с новыми геймплейными функциями и заданиями. Пока что запуск «режиссёрской» версии данного проекта назначен только на PlayStation 4 и PlayStation 5, без PC. Надеемся, это временно — как и в случае с оригинальной Death Stranding. Релиз улучшенной версии — 24 сентября.