Геймдизайнер PUBG основал новую студию и готовит игру-прототип с большим миром, сгенерированным нейросетью
Геймдизайнер Брендан Грин объявил об уходе из студии Krafton, которая занимается поддержкой и развитием PUBG, и создании независимой студии PlayerUnknown Productions. Почти сразу же Грин дал понять, чем он будет заниматься в новой команде — он будет развивать идеи и технические наработки, над которыми успел потрудиться в Krafton.
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Главная цель для Брендана Грина — научиться создавать огромные миры, площадь которых исчислялась бы сотнями квадратных километров. На таких локациях могли бы одновременно находиться тысячи игроков одновременно, но реализовать подобное с помощью существующих технических решений просто невозможно.
Именно поэтому PlayerUnknown Productions займётся развитием обучаемой нейросети, которая будет генерировать для огромных миров новый контент всякий раз, как игрок зайдёт на эту локацию. Брендан Грин утверждает, что его новая команда занята сейчас созданием технологии, которая позволит создавать масштабные открытие игровые миры. В ближайшем будущем студия покажет результаты своих наработок.
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September 3, 2021
Также стало известно, что таинственный проект prologue, который был анонсирован ещё в конце 2019 года, станет своеобразным испытательным полигоном для новой технологии. prologue предложит игрокам добраться из одного места на карте в другое через сгенерированную нейросетью местность. С помощью данного проекта Брендан Грин хочет показать другим разработчикам, что его концепт — рабочая идея. Будем следить за развитием событий.
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