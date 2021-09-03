Компания Mojang, которую вы знаете по бестселлеру Minecraft, ежегодно проводит специальное мероприятие, посвящённое всему, что связано с этой игрой. Текущий год исключением не станет — проведение Minecraft Live запланировано на 16 октября. Представьте себе, никаких конкретных деталей ещё не было опубликовано, только дата.

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Команда разработчиков пообещала в рамках грядущего мероприятия снабдит поклонников Minecraft новостями, интервью и прочими активностями. Напомним, в прошлом году на Minecraft Live анонсировали крупное обновление, которое получило название Пещеры и Скалы. Его первая часть вышла в июне, а вторая запланирована к выходу только на конец этого года.

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Ещё раз: Minecraft Live начнётся в 19:00 по Москве 16 октября. Трансляции с мероприятия-фестиваля можно смотреть на YouTube и Twitch.