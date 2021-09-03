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Хоррор The Medium наконец-то добрался до PlayStation 5

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К счастью для многих владельцев PlayStation 5, эксклюзивность «некстгенного» хоррора The Medium для PC и Xbox Series оказалась временной, и вот, сегодня сегрегация по платформенному признаку прекратилась. Сопутствующий новый видеоролик прилагается.

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Как пишут разработчики, в PS5-версии The Medium задействованы адаптивные триггеры контроллера DualSense и применена тактильная отдача. В остальном — тот же хоррор, те же впечатления, тот же игровой процесс.

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Напомним, что The Medium вышла в начале года, окупилась за первый же пострелизный день и получила высокие пользовательские оценки. Ругали игру разве что за невнятный сюжет, но давайте будем реалистами — в современных играх это уже никого не должно удивлять.

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