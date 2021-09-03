Уже через неделю стартует первый этап бета-тестирования Call of Duty Vanguard, в котором примут участие оформившие на игру предварительный заказ пользователи консолей PlayStation. По такому случаю разработчики из студии Sledgehammer Games решили уведомить игроков о том, какое контентное наполнение ожидает их в грядущей «бете».

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

А ожидает много всего, особенно, если сравнивать «бету» с недавней пародией на альфа-тестирование. Так, помимо режима Champion Hill, с которым уже успели ознакомиться альфа-тестировщики, в «бете» также появятся режимы Patrol, Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и Search & Destroy. Что касается полей боя, то побегать можно будет на картах Hotel Royal, Champion Hill, Gavutu, Red Star и Eagle’s Nest.

Помимо нового контента в «бете» по сравнению с «альфой» будут внесены изменения в визуальной составляющей. Так, снизится эффект солнечного свечения в тумане, увеличена экспозиция, а также уменьшена интенсивность пятен крови на экране после ранения, дабы сохранить видимость.

реклама

Напомним, что полноценная открытая «бета» для всех желающих пройдёт с 18 по 20 сентября. А непосредственно релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября на всех актуальных платформах.