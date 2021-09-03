Call of Duty Vanguard: стало известно, какой контент ждёт участников бета-тестирования
Уже через неделю стартует первый этап бета-тестирования Call of Duty Vanguard, в котором примут участие оформившие на игру предварительный заказ пользователи консолей PlayStation. По такому случаю разработчики из студии Sledgehammer Games решили уведомить игроков о том, какое контентное наполнение ожидает их в грядущей «бете».
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А ожидает много всего, особенно, если сравнивать «бету» с недавней пародией на альфа-тестирование. Так, помимо режима Champion Hill, с которым уже успели ознакомиться альфа-тестировщики, в «бете» также появятся режимы Patrol, Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и Search & Destroy. Что касается полей боя, то побегать можно будет на картах Hotel Royal, Champion Hill, Gavutu, Red Star и Eagle’s Nest.
Помимо нового контента в «бете» по сравнению с «альфой» будут внесены изменения в визуальной составляющей. Так, снизится эффект солнечного свечения в тумане, увеличена экспозиция, а также уменьшена интенсивность пятен крови на экране после ранения, дабы сохранить видимость.
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Напомним, что полноценная открытая «бета» для всех желающих пройдёт с 18 по 20 сентября. А непосредственно релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября на всех актуальных платформах.
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