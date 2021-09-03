Компания Ubisoft в данный момент занята подготовкой сетевого экшена Rainbow Six Extraction, релиз которого состоится не раньше января. Ну, если не случится новых переносов. Для поддержания интереса к проекту разработчики регулярно выпускают трейлеры, посвящённые тем или иным оперативникам.

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Самое свежее видео, о котором мы сейчас расскажем, демонстрирует внешний вид и способности оперативника Finka. Мы имеем дело с инженером-медиком, который будет помогать оперативникам, отправляя в их сторону специальных наноботов. Последние могут помочь при тяжёлых ранениях, снизить эффект отдачи и другими полезными усилениями помочь.

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Напомним, в момент выхода клиент Rainbow Six Extraction предложит игрокам к изучению 18 элитных оперативников, 12 карт, 25 устройств и 13 типов врагов. Проект должен выйти в январе 2022 года на PC и консолях.