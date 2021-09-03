Полуразрушенный Берлин — новая карта для скандально известной World War 3
Разработчики из польской студии The Farm 51 выпустили свежий трейлер многопользовательского экшена World War 3. Ролик посвятили карте Берлин: кадры с полуразрушенным метро сменяются демонстрацией богатых интерьеров, также показали узкие улочки, многоэтажки и скверик со странными скульптурами. В общем, всего понемножку.
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Напомним, изначально World War 3 попала в ранний доступ Steam в 2018 году, но была прохладно встречена игроками и критиками. В апреле прошлого года проект обрёл издателя в лице игрового подразделения Mail.ru, который принял решение отправить его на доработку.
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Обновлённая версия World War 3 должна порадовать улучшенными картами, переработанной механикой стрельбы, «подтянутой» графикой и улучшенным звуком. World War 3 в данный момент пребывает в стадии закрытого бета-тестирования, сроки перехода в публичный тест не называются.
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