В Epic Games Store раздают платформер в стиле пинбола Yoku’s Island Express
Страшно осознавать, но пролетела ещё одна неделя. Есть, в прочем, в этом как минимум одна хорошая новость — в Epic Games Store сменилась подарочная игра, так что сегодня в вашей собранной из подарков игротеке в EGS станет на один пункт больше. Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до 9 сентября все желающие могут забрать Yoku’s Island Express.
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Данный проект представляет собой платформер-приключение в стиле пинболла, где нам нужно исследовать местные живописные локации, встречать персонажей и идти к своей цели. В своё время Yoku’s Island Express получила 97-процентный пользовательский рейтинг в Steam, так что проект хоть и «noname», но достойный.
На следующей неделе подарок сменится на выживательную стратегию Sheltered, посвящённую жизни семье в убежище после пережитого апокалипсиса.
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