Разработчики раллийного симулятора WRC 10 опубликовали трейлер, посвящённый релизу данного проекта. Новая версия посвящена, в том числе, празднованию 50-летия чемпионата мира по ралли.

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Если вас раллийные симуляторы интересуют как жанр, то будет полезным узнать о наличии в WRC 10 специального ретроспективного режима. Последний предлагает ознакомиться с разными эпохами чемпионата, для этого в игре предусмотрено 19 легендарных испытаний.

WRC 10 доступна для покупки с сегодняшнего дня на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Авторы обещают выпустить версию для Switch, но случится это позднее.

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Что от пользовательских отзывов, то с этим у WRC 10 пока всё не очень хорошо. В магазине Steam данный симулятор уже имеет 41% рейтинга на основании 12 рецензий. Это, откровенно говоря, очень плохо.