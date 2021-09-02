Над большим дополнением для Cyberpunk 2077 работает не менее 160 человек, но подробностей пока нет
Буквально вчера мы писали вам о финансовом отчёте CD Projekt за первые шесть месяцев текущего года. В документе были отражены показатели деятельности компании и данные по продажам, но кое-что мы в прошлый раз не упомянули.
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Так, в отчёте CD Projekt указано, сколько человек в данный момент работает над первым дополнением для Cyberpunk 2077, — около 160. Ещё 70 человек трудится над неанонсированными ААА-проектами, треть штата вовлечена в работу над патчами для Cyberpunk 2077 и версиями игры для консолей нового поколения. Остальные занимаются развитием карточной игры «ГВИНТ».
В финансовом отчете глава CD Projekt Адам Кичиньский указал, что команда будет работать над улучшениями для Cyberpunk 2077 ровно столько времени, сколько нужно. По большим обновлениям для проекта Михаил Новаковский, старший вице-президент по развитию бизнеса, сделал несколько важных заявлений.
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Итак, первое дополнение уже действительно находится в разработке, но подробностей о крупном DLC вплоть до момента объявления точной даты релиза. То есть, поляки дают понять, что учли прошлые ошибки. С ценовой политикой тоже всё предельно ясно: игрокам придётся заплатить приблизительно столько же, сколько требовалось на покупки больших DLC для третьего «Ведьмака».
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