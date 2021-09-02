Авторитетный инсайдер: бета-тестирование Battlefield 2042 стартует 22 сентября
Инсайдер Том Хендерсон, завоевавший безмерное уважение среди поклонников Battlefield за все до единой сбывшиеся утечки информации касательно Battlefield 2042, поделился с общественностью новыми важными сведениями. Как известно, в этом месяце в Battlefield 2042 должно пройти открытое бета-тестирование, и вот, согласно источникам Хендерсона, данное событие состоится 22 сентября.
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Хендерсон настолько уверен в своём источнике, что даже готов разыграть десять копий Battlefield 2042 в случае, если информация окажется ложной.
Стоит отметить, что сведения Хендерсона звучат достаточно правдоподобно: обычно DICE проводит открытые бета-тестирования новых игр серии Battlefield именно за месяц до их формального релиза. А поскольку релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября, то всё сходится.
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The #BATTLEFIELD2042 Beta being on Sept 22nd isn't speculation or a guess.— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 1, 2021
Like I said with the #Vanguard leaks... Take it with a pinch of FACT.
I'm as confident as I was when I saw the internal trailer with my own eyes. pic.twitter.com/iLDHxkn6Tg
Напоминаем, что Battlefield 2042 отправит нас в недалёкое будущее, где большая часть государств исчезла с лица Земли под тяжестью проблем с климатическими изменениями. Бывшие граждане этих государств стали так называемыми Неприкаянными, породив крупнейший в истории человечества кризис беженцев. Будем играть на гигантских полях боя и управлять суперсовременной техникой, многие образцы которой пока находятся на стадии прототипирования.
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