Blizzard продолжает с упорством, достойным лучшего применения, публиковать короткие и не особо осмысленные видеоролики с демонстрацией игровых классов грядущей Diablo II Resurrected. Героем нового видео стал Паладин — класс, использующий свои священные магические способности для усиления себя и своих союзников, а также для противодействия нежити. В общем, воин Света в этом мрачном мире, полном упырей и прочей нечисти.

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Всего в Diablo II Resurrected представлено семь игровых классов, а свои специализированные видеоролики пока получили только три из них — Варвар, Волшебница, и вот, Паладин. Очевидно, Blizzard не остановится, пока не покажет всех остальных.

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Релиз Diablo II Resurrected назначен на 23 сентября.