Руководитель Paradox Interactive не разделяет взглядов на развитие компании и покидает свой пост
С 2018 года во главе компании Paradox Interactive стояла Эбба Юнгеруд. Какими-то большими успехами за эти три года компания похвастаться, увы, не может, и вот, сегодня её совет директоров известил игровую общественность об уходе госпожи Юнгеруд со своего поста. Официально объявленная причина — несовпадение взглядов Юнрегуд на развитие компании.
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В чём конкретно заключается это расхождение, не уточняется, однако у прежнего руководителя Paradox — Фредрика Вестера — управлявшего компанией до Юнгеруд, взгляды на её развитие, очевидно, такие, какие надо совету директоров, поскольку именно он сменит Юнгеруд на своём посту.
С 2018 года Вестер, передав свой пост Юнгеруд, занимал должность председателя совета директоров Paradox, теперь же он возвращается на должность руководителя (CEO) компании. Технически это понижение, но, видимо, выбирать в Paradox больше не из кого.
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