Анонсирован No Longer Human — экшен с максимально неоднозначным визуальным стилем
No Longer Human — максимально странная игра с необычным (скорее, отталкивающим) видеорядом. Её анонсировали перед самой выставкой PAX West 2021, которая пройдёт в период с 3 по 6 сентября.
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На мероприятии разработчики собираются показать демоверсию No Longer Human, но вам, поверьте, хватит первого трейлера. Смонтированный ролик напоминает какие-то неудачные работы новичков демосцены начала 2000-х или ранние клипы немецкой группы Atari Teenage Riot.
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У данного экшена есть главная героиня, её зовут Цуноно, она когда-то была популярным вокалоидом, но позже превратилась в кибердемона и решила захватить контроль над всем миром. Для этих целей ей придётся неустанно вести борьбу с помощью приёмов, комбо-ударов и прочих вещей. Честно говоря, описание для No Longer Human можно придумать абсолютно любое, ведь при знакомстве с визуальным стилем игры всё это отходит на второй план.
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