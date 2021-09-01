Обновление Frontiers для No Man’s Sky внезапно вышло на PC
Симулятор искателя приключений No Man’s Sky получил обновление Frontiers — на PC оно даже вышло раньше положенного срока, добавив в клиент игры механику поселений. Анонс DLC случился в начале августа, сами разработчики называли его «недостающей научно-фантастической деталью» симулятора, которую всегда надо было добавить.
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Анонс Frontiers был посвящён пятилетию No Man’s Sky, о котором мы писали в прошлой заметке по игре. Само DLC стало уже 17-м по счёту. Шон Мюррей, главный идеолог игры, назвал обновление Next, вышедшее в 2018-м году, наиболее большим и важным.
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Случай с анонсом и быстрым выпуском обновления Frontiers кажется забавным ещё и потому, что в начале августа нам толком не рассказали о его наполнении. Собственно, включение поселений (человеческих и инопланетных) — ключевая «фишка», но есть и другие. Игрок сможет создавать базы и отслеживать их развитие, стараясь избегать негативных факторов.
Осталось дождаться полного списка изменений для Frontiers, который на момент написания данного материала не был представлен. Зато мы знаем, что обновление «весит» 6,6 Гбайт.
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