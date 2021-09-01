Крис Авеллон готов бесплатно работать над Fallout — если её купит Илон Маск
Известный игровой сценарист Крис Авеллон уже второй раз попадает в нашу сегодняшнюю редакционную новостную ленту. Сначала он рассказал о том, что у Obsidian не очень хорошо обстоят дела с производством ролевой игры Avowed, теперь же Авеллон предложил предпринимателю Илону Маску купить франшизу Fallout.
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По словам Авеллона, это не его идея — её предложил один из его подписчиков. В случае, если Илон Маск согласится, то Авеллон будет работать над новой игрой Fallout бесплатно даже в том случае, если ему придётся «прогуляться по поверхности Марса без шлема».
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Since someone suggested why the fuck not: Dear @elonmusk please buy the Fallout franchise and I will work on it for free even if it means walking on the surface of Mars and taking off my helmet— Chris Avellone (@ChrisAvellone) August 31, 2021
Разумеется, данное заявление следует воспринимать исключительно как шутку. Вряд ли Маска интересует подобное приобретение, да и Bethesda точно не увидит никакого смысла в продаже одной из своих популярных франшиз, приносящей ей баснословные деньги.
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