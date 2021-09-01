Из Apex Legends уберут механику тап-стрейфинга — она сложна для реализации на консольных контроллерах
В видеоиграх, использующих далёкие от совершенных движки, зачастую обнаруживаются незапланированные разработчиками механики передвижения. Хорошо всем известный «банни хоп» из игр на движке Source, позволявший бегать «вприпрыжку» на бешеной скорости — ярчайший пример такой механики. В популярной королевской битве Apex Legends, работающей на том же движке Source, также имеются свои секреты: в частности, так называемый тап-стрейфинг — уловка, позволяющая игрокам менять направление движения прямо в прыжке.
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Механика нелепая с точки зрения законов физики и аэродинамики, поэтому в игре её быть не должно, но многим игрокам она пришлась по душе — дескать, в Apex Legends присутствует дополнительный элемент «скилла», который также необходимо развивать, дабы быть конкурентоспособным на поле боя. Как бы то ни было, но Respawn с некоторых пор считает эту механику неприемлемой, и в ближайшем обновлении внесёт в игру изменения, после которых тап-стрейфинг станет невозможным.
Официально озвученная разработчиками причина следующая: тап-стрейфинг трудно реализуем и не предусмотрен игрой, его невозможно «прочитать» и противодействовать ему, а также он усиливается и без того мощными способностями мобильности персонажей.
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After much consideration and debate, we've decided to remove tap-strafing from @playapex in patch 10.1.— Respawn (@Respawn) August 31, 2021
Our reasoning: It's inaccessible, lacks readability/counterplay, and is exacerbated by movement abilities.
The next patch notes will include a more detailed note about this.
Журналисты издания PC Gamer же считают, что настоящая причина отказа от тап-стрейфинга куда проще — дело в балансе при учёте кроссплея PC с консолями. На персональных компьютерах с клавиатурой и мышкой тап-стрейфинг осуществляется сравнительно легко, тогда как на консольных контроллерах это уже вызывает значительные трудности. Вот механику и удаляют, чтобы у «персоналочников» не было ярко выраженного преимущества над консольщиками.
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