Современные рублёвые ценники на видеоигры невольно вынуждают пожалеть свои отнюдь не бездонные кошельки и отдать предпочтение условно-бесплатным проектам. Впрочем, нет худа без добра: если бы не запредельные цены на новинки, то и новостные заметки о снижении базовых цен на игры прошлых лет имели бы гораздо меньше смысла, чем сейчас. Так, сегодня игроков порадовала Capcom, снизившая базовую цену на Steam-версию Devil May Cry 5 на треть.

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В российском регионе это означает снижение стоимости игры с 1 499 рублей до 999 рублей. Кроме того, в честь 20-летия франшизы в Steam проходит соответствующая тематическая распродажа, в рамках которой ту же Devil May Cry 5 можно приобрести с 34-процентной скидкой, или за 659 рублей. Распродажа продлится две недели — вплоть до 15 сентября.