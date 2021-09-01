Создатель Diablo Дэвид Бревик не будет покупать и проходить Diablo II Resurrected
Три с небольшим недельки остаётся до выхода долгожданного ремастера Diablo II: геймеры надеются на лучшее, а также периодически задают интересующие их вопросы создателям оригинальных Diablo и Diablo II. В частности, один из подписчиков Twitter Дэвида Бревика, одного из ведущих разработчиков двух игр этой мрачной серии ролевых экшенов, поинтересовался, не будет ли он проходить ремастер второй части. На что Бревик ответил определённое «Нет».
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По словам Бревика, он сейчас не поддерживает Blizzard в целом и Diablo II Resurrected в частности, и не будет покупать, проходить и транслировать игровой процесс ремастера. Проще говоря, Бревик открестился и от компании, и от её грядущего продукта.
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Sorry, but I'm not supporting Blizzard right now -- including anything D2R related. I will not be buying or streaming D2R and my interactions/questions about D2R will be very limited. https://t.co/J2WhoJNEAh— David Brevik (@davidbrevik) August 30, 2021
Что конкретно не поддерживает Бревик — причину скандала и скандал как таковой или же слишком мягкую и трусливую реакцию Blizzard на всё происходящее, создатель Diablo не уточнил, а в чужую голову залезть, как известно, невозможно.
Напомним, что Diablo II Resurrected запланирована к выходу 23 сентября н всех актуальных платформах.
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