Создатель PUBG Брендан «PlayerUnknown» Грин, которого можно с чистой совестью назвать отцом современных королевских битв, объявил об окончательном уходе из компании Krafton и основании новой независимой студии PlayerUnknown Productions. Собственная студия Грина, как сообщает сам разработчик, позволит ему воплотить в жизнь свои новые геймдизайнерские идеи.

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Стоит отметить, что хоть новая компания Грина формально и является независимой, однако Krafton является в ней миноритарным акционером. По-видимому, деньги на производство своего нового проекта у Грина будут.

Как уточняет разработчик, он уже несколько лет мечтает о новом проекте, и вот, теперь у него появилась реальная возможность его осуществить. Что это конкретно за проект, пока не сообщается, но известно одно — с королевскими битвами Грин завязал, так что новинка явно будет представителем некоего другого жанра.