Автор PUBG основал новую независимую студию разработки игр
Создатель PUBG Брендан «PlayerUnknown» Грин, которого можно с чистой совестью назвать отцом современных королевских битв, объявил об окончательном уходе из компании Krafton и основании новой независимой студии PlayerUnknown Productions. Собственная студия Грина, как сообщает сам разработчик, позволит ему воплотить в жизнь свои новые геймдизайнерские идеи.
реклама
Стоит отметить, что хоть новая компания Грина формально и является независимой, однако Krafton является в ней миноритарным акционером. По-видимому, деньги на производство своего нового проекта у Грина будут.
Как уточняет разработчик, он уже несколько лет мечтает о новом проекте, и вот, теперь у него появилась реальная возможность его осуществить. Что это конкретно за проект, пока не сообщается, но известно одно — с королевскими битвами Грин завязал, так что новинка явно будет представителем некоего другого жанра.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила