Как известно, студия Raven Software, отвечающая за поддержку королевской битвы Call of Duty Warzone, то и дело сообщает об очередных десятках, а то сотнях тысяч заблокированных за читерство учётных записей. Дело нужное, дело важное, однако многие игроки относятся к данной статистике с закономерным скептицизмом — какой смысл во всех этих блокировках, если читер может просто создать очередную учётную запись? Игра-то бесплатная. Как выясняется, смысл есть, и большой.

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Raven Software опубликовала видеоролик, в котором предупреждает читеров о том, что «за ними придут». Но интересно в данном ролике не это, а то, что Raven показала реакцию одного из злостных читеров на блокировку своих учётных записей. Тот был шокирован фактом, что система заблокировала даже те учётные записи, с которых он никогда не заходил в игру, похвалил разработчиков за то, что в Warzone, похоже, действительно началась война с читерством, а также отметил, что разработчики, по всей видимости, стали применять блокировки «по железу», то есть, смена учётной записи не поможет, и её также ожидает моментальная блокировка.

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Banwaves are ongoing, and PC anti-cheat is arriving in #Warzone later this year. pic.twitter.com/EUXc3COCIn — Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2021

По мнению читера, полноценная борьба с читерством поспособствует возвращению в Call of Duty Warzone ушедших из неё игроков и, что немаловажно, так называемых создателей контента — «ютуберов», стримеров, создателей руководств и так далее.