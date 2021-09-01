Square Enix очистила Marvel’s Avengers от DRM-защиты Denuvo
Некоторые современные разработчики и издатели видеоигр, которые всё ещё пользуются неоднозначной системой DRM-защиты Denuvo, впоследствии предпочитают избавлять свои творения от данного «оборонительного» софта. Вот и Square Enix, выпустившая прошлой осенью супергеройский боевик Marvel’s Avengers, решила поступить аналогично и сегодня «очистила» проект от Denuvo, о чём свидетельствует соответствующая пометка в обновлении.
реклама
Напомним, что основной задачей Denuvo является защита игры в течение первых пострелизных недель—месяцев, когда спрос на игру и, как следствие, уровень угрозы со стороны «пиратов», наиболее высоки. К сожалению, релиз Marvel’s Avengers не увенчался успехом: игра быстро растеряла весь «онлайн», и даже регулярные выпуски обновлений и контентных дополнений ситуацию не исправляют.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила