В Origin проходит бесплатная раздача DLC «Во имя Царя» для Battlefield 1
Electronic Arts совместно с DICE продолжает помаленьку подготавливать любителей шутеров к скорому выходу Battlefield 2042. Делает она это, однако, весьма изощрённым способом — стимулируя игроков к ознакомлению с франшизой через Battlefield V и Battlefield 1. То обе эти игры в рамках сотрудничества с Amazon раздаст бесплатно, то дополнения к одной из них подарит. Итак, сегодня очередь второго варианта.
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В сервисе цифровой дистрибуции Origin началась раздача аддона «Во имя Царя» к Battlefield 1. Данное дополнение посвящено Российской империи в Первой мировой войне и повествует о легендарном Брусиловском прорыве, позволяет поуправлять сверхтяжёлым бомбардировщиком тех лет «Ильём Муромцем», а также пострелять из русского оружия начала XX века.
Дополнение вышло осенью 2017 года, ну а для его работы, естественно, необходимо обладать оригинальной Battlefield 1. Учитывая, что все, кто хотели, уже получили её в рамках акции с Amazon Prime Gaming, непреодолимым препятствием это для истинных фанатов Battlefield стать не должно.
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