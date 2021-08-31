Компания Blizzard определилась с датой выхода «Наёмников» — нового режима для карточной игры Hearthstone, который сочетает в себе элементы ролевой игры и «рогалика». Выход режима состоится уже 12 октября, по такому случаю сегодня было представлено несколько занятных видеоматериалов и проведена ознакомительная трансляция.

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В «Наёмниках» игрокам нужно собрать отряд из шести героев для последующей его отправки на выполнение PvE-заданий. Перед отправлением в боевой поход игрок сперва проводит некоторое время в лагере, подбирая для себя задания и обустраивая поселение (такое тут тоже будет). Игрок выбирает в лагере задание (сложность настраивается) и отправляется на его выполнение. Второстепенные задания будут генерироваться в режиме случайным образом, но важно убить босса.

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В отряде игрока будет шесть наёмников, но в бою может быть только трое. В рамках схватки они могут менять друг друга по истечению очков здоровья или после применения специального заклинания. Уже на старте режима разработчики пообещали добавить 50 наёмников из числа персонажей игр Blizzard — не только Warcraft, к слову.

Драки с реальными игрокам тоже будут, но для этого нужно выполнить несколько заданий, здесь разработчики пообещали подбирать противников по уровню наёмников.