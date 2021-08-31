Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске почтового сервиса «VK Почта». Теперь любой желающий может оформить ящик с доменом @vk.com — соответствующую информацию обнародовала пресс-служба соцсети. Подключение к почте можно осуществить с помощью единой учётной записи VK Connect.

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Заявлено, что сервис для обмена письмами с надёжной защитой, минималистичным дизайном и возможностью настроить всё под себя рассчитан на аудиторию социальной сети, которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы.

Уже сейчас почтовый сервис «ВКонтакте» умеет сортировать письма и генерировать умные ответы с помощью технологий машинного обучения. Заявлено, что клиент умеет самостоятельно распределять письма по папкам «Новости», «Социальные сети», «Рассылки» и «Письма себе».

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Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам:

«VK Почта — продолжение нашего экосистемного подхода. Мы предлагаем удобные продукты и связываем их друг с другом для комфортного и быстрого решения задач пользователей. Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером ВКонтакте и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории».

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«VK Почта» доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на стационарных компьютерах. При анонсе нового сервиса команда поддержки социальной сети очень много говорила о конфиденциальности пользовательской переписки, но как это увязывается с технологиями машинного обучения — большой вопрос.