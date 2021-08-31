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Arkane рассказала об особенностях PS5-версии Deathloop в свежем эффектном трейлере

В основном это особенности геймпада консоли, но, в принципе, считается.
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Всего каких-то две недели осталось до запуска боевика Deathloop про петлю времени, а это значит, что нужно активнее проводить его предпродажную подготовку. Вот Arkane Studios ею и занимается: сегодня, например, опубликовала специальный трейлер, в котором рассказывает о преимуществах игры в Deathloop на PlayStation 5.

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Да, у игры на PlayStation 5 и в самом деле могут быть какие-то преимущества. Например, поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense, благодаря чему каждое оружие будет ощущаться по-разному, и поддержка тактильной отдачи, частично передающей эффект ходьбы и бега персонажа по различным поверхностям.

Нашли разработчики и применение встроенному в DualSense динамику — он будет работать во время переговоров по радиосвязи. В общем, Arkane максимально воспользовалась предоставленными Sony возможностями для обеспечения эффекта погружения в игровой процесс Deathloop.

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А получилось у неё это или нет, узнаем 14 сентября.

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