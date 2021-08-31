Всего каких-то две недели осталось до запуска боевика Deathloop про петлю времени, а это значит, что нужно активнее проводить его предпродажную подготовку. Вот Arkane Studios ею и занимается: сегодня, например, опубликовала специальный трейлер, в котором рассказывает о преимуществах игры в Deathloop на PlayStation 5.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Да, у игры на PlayStation 5 и в самом деле могут быть какие-то преимущества. Например, поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense, благодаря чему каждое оружие будет ощущаться по-разному, и поддержка тактильной отдачи, частично передающей эффект ходьбы и бега персонажа по различным поверхностям.

Нашли разработчики и применение встроенному в DualSense динамику — он будет работать во время переговоров по радиосвязи. В общем, Arkane максимально воспользовалась предоставленными Sony возможностями для обеспечения эффекта погружения в игровой процесс Deathloop.

реклама

А получилось у неё это или нет, узнаем 14 сентября.