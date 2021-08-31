Консоли PlayStation 3 и Xbox 360 уже давно история: играть на них можно разве что в совсем «древние» игры, да и то, с большими трудностями и компромиссами в плане графики и производительности. Тем не менее, некоторые разработчики и издатели продолжают поддерживать данные платформы. Но смысла в этом с каждым месяцем становится всё меньше. Вот и компания Konami справедливо решила, что тратить ресурсы на обеспечение сетевой функциональности MGSV для консолей позапрошлого поколения уже как минимум убыточно.

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Так, Konami объявила о том, что серверы Metal Gear Solid V The Phantom Pain и Metal Gear Online 3 для вышеуказанных приставок будут полностью отключены 31 мая 2022 года. Но сам процесс выведения данных сервисов из эксплуатации начинается уже сегодня: в ближайшие часы из игры на PS3 и Xbox 360 исчезнет функция осуществления микротранзакций, в конце ноября отключат возможность покупать предметы для Metal Gear Online, а первого марта следующего года полностью закроют продажи.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain вышла в 2015 году и была признана одним из лучших творений Хидео Кодзимы.