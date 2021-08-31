Симулятор бездорожья SnowRunner признан игровым сообществом как достойнейший представитель жанра, поэтому разработчикам из Saber Interactive необходимо соответствовать высокому званию и стабильно снабжать своё творение новым контентом. О том, что ждёт SnowRunner в рамках второго года поддержки, и рассказали разработчики в специальном видеоролике.

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До сентября следующего года SnowRunner получит ещё четыре крупных обновления из состава уже доступного для покупки набора Year 2 Pass. Для начала — 9 сентября — разработчики отправят нас в Ростовскую область и добавят в игру два новых грузовика фирмы TATRA. Ещё через несколько месяцев игроки смогут помесить виртуальную грязь со снегом в полных бурелома американских лесах.

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Затем разработчики выпустят специальное обновление, которое добавит в игру систему соревнований на труднопроходимой местности. Наконец, в конце второго года поддержки SnowRunner ждёт огромное обновление с новым регионом, новыми транспортными средствами и сюжетной линией.